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Eşinden kalan emekli maaşını bağışladı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Rahime Kaymak (70), vefat eden eşinden kalan 500 lira emekli maaşını, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

11.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:16
Eşinden kalan emekli maaşını bağışladı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Rahime Kaymak (70), vefat eden eşinden kalan 500 lira emekli maaşını, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İncirliova'nın Karabağ Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Rahime Kaymak, 15 yıl önce hayatını kaybeden eşi Nevzat Kaymak'tan kalan emekli maaşıyla hayatını sürdürmeye başladı. Rahime Kaymak, nisan ayında aldığı 500 lira emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Kaymak, İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayarak, parayı teslim etti.

Rahime Kaymak, "Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattığı için çok memnun oldum. Allah'ım daha kötüsünü inşallah bizlere göstermez. Çok güzel şeyler oldu. Kampanyaya, karınca kararınca desteğimiz olsun istedik" dedi.

Kaymakam Ediz Sürücü ise Rahime Kaymak'ı telefonla arayarak yaptığı duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, Karabağ, Güncel
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