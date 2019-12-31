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Eşinden Mourinho'ya tepki: Martial, onun döneminde acı çekti

Manchester United'in, son dönemde yükselişiyle beğenileri toplayan oyuncusu Anthony Martial'in eşinden, Jose Mourinho'ya tepki geldi. Melanie Martial Da Cruz, Anthony Martial'in Mourinho döneminde acı çektiğini söyledi.

31.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:00

Manchester United'da bu sezon 19 maçta 10 gol atan ve takımın önemli ismi haline gelen Anthony Martial, Ole Gunnar Solskjaer döneminde çıkışa geçti.

24 yaşındaki Fransız golcünün eşi Melanie Martial Da Cruz, Manchester United'da Jose Mourinho döneminde bekleneni veremeyen eşi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ACI ÇEKTİ AMA SÖYLEMEDİ"

Melanie Martial Da Cruz, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Manchester United'da iki sezon zor ve acılı süreç geçirdi. Çünkü Jose Mourinho, ona güvenmedi. Anthony böyle durumlarda sessiz kalır ve içine kapanır. Onun düşüşünü izliyorduk. Acı çekti ama bunu söylemedi" dedi.

Açıklamalarına devam eden Melanie Martial Da Cruz "O kadar kötü zaman geçirdi ki, Mourinho ile aynı ortamda çok fazla bulunmamaya çalıştı. Birçok futbolcunun eşi, günümüzde teknik direktörlere ve kulübe yönelik tepkilerini sosyal medyadan dile getirirler ama Martial, benden bunu asla yapmamamı istedi. O oynayıp, gol atmaya başladığında sevinçten, gururumdan çığlık attım, haykırdım." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Eşinden Mourinho'ya tepki: Martial, onun döneminde acı çekti

Manchester United, Jose Mourinho, Spor


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