Eşine aşkını haykırdı Aydilge'den çekimler sırasında ilan-ı aşk

Aydilge ve İpek Açar, çok keyifli bir konser çekimi gerçekleştirdi ve düetler yaptılar.

Keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile 2018 yılında nikah masasına oturan Aydilge, programın çekimleri sırasında da kendisine eşlik eden eşine olan aşkını haykırarak "Ona deli gibi aşığım" dedi. Bu sözler üzerine programı izleyen seyircilerin alkışları uzun süre durmadı.

Aydilge'nin katıldığı İpek Açar ile İpek Yolu programı

27 Mart'ta (bu akşam) TRT Müzik ekranında olacak.

Kaynak: Bültenler