Eşine boşanma davası açan kadın: Ölüm korkusuyla yaşıyorum

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Zeynep A. (30), 16 Aralık'ta boşanma davası açtığı 8,5 aylık eşi A.M.A. (32) tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek, yetkililerden yardım istedi. Genç kadın, "Her an ölüm korkusuyla yaşıyorum. Yolda yürürken, arkama bakarak gidiyorum. Öldürülmeden birileri harekete geçsin istiyorum. Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?" dedi.

Aslen Balıkesirli olan ve 12 yıldır Manisa'daki yerel bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Zeynep A., 2 yıl önce kapanıp, hafızlığa başladı. Zeynep A.., gittiği Kuran kursundaki hocaları aracılığıyla, geçen yıl 8 Şubat'ta imam A.M.A. ile görücü usulü ile tanıştı. Çift, bu arkadaşlığını 43 gün sonra nikah masasına taşıdı. Başlangıçta iyi giden evlilikleri, iddiaya göre, A.M.A.'nın eşine şiddet uygulayıp, 'ölüm tehditlerinde' bulunmasıyla bozuldu. Zeynep A., geçen yıl 16 Aralık'ta Manisa 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Evlenmelerinden bir ay sonra eşinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını ileri süren Zeynep A., polise de şikayetçi oldu. Bu olaydan sonra A.M.A. evden ayrıldı.

'KORKTUĞUM İÇİN DARP RAPORU ALAMADIM'

Genç kadın 8,5 aylık evliliği sürecinde yaşadıklarını şöyle anlatı:

"Boşanma davası açtığım eşim, evliliğimiz süresince beni bayıltana kadar dövdü. Evdeki tüfekle, 'Nerede olursan ol, bulur kafana sıkarım' diyerek, beni tehdit ediyor. Son olarak evde bulunan elektrikli çay makinesini yüzüme fırlattı. Bununla ilgili olarak da kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Eşiyle tanışma aşamalarının çok hızlı olduğunu belirten Zeynep A., "İstediğim gibi namazında, niyazında birisiydi. Bizi tanıştıran kişiler, başlangıçta bana her şeyi çok güzel gösterdiler. Tanışmamızın ilk ayında hemen evlenmek istedi. Biraz daha birbirimizi tanıyalım desem de 'Ailem umreye gidecek. O nedenle hemen evlenelim. Çok uzatmanın bir anlamı da yok' dedi. Her şeyi o kadar olumlu gösteriyorlardı ki; ailem ve ben inandık. Böylelikle evlenmeyi kabul ettim. Ama evlenmemizden sonra ailesi umreye gitmedi. İç yüzünü hiç göremedim. Evlendiğim gün itibariyle bu adamın hiç dışarıdan gözüktüğü gibi biri olmadığını anladım. Psikolojik rahatsızlıkları olduğunu, aşırı sinirli bir insan olduğunu fark ettim. Ama iş işten geçmişti. Başta her ne kadar idare etmeye çalışsam da sonrasında daha evliliğimizin ilk ayında bana şiddet uygulamaya başladı. Bir gün beni bayıltana kadar dövdü. Darp raporu almak için evden çıktığımda bana, 'Eğer darp raporu alırsan, beni meslekten uzaklaştırırlar. Seni öldürürüm. Dünyamı da ahiretimi de yakarım' dedi. Korktuğum için darp raporu alamadım. Bunu anlattığımda kimse bana inanmıyordu. Ben de bunu üzerine artık kavgalarımızı ses kaydına almaya başladım. Çünkü gördüğüm şiddeti ve zulmü bir şekilde ispatlamalıydım. Yoksa öldürülecektim fakat kimse bir şey bilmeyecekti" dedi.

'HER AN ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞIYORUM'

Yetkililerden yardım isteyen Zeynep A., şöyle devam eti:

"Bu adam beni sürekli ölümle tehdit ediyor. Beni maddi manevi zarara uğrattı ve uğratmaya da devam ediyor. Böyle bir insan nasıl görev yapabiliyor? Artık birilerinin harekete geçmesini istiyorum. Evdeki ruhsatlı bir tüfeği ile defalarca kez beni tehdit etti. Her an ölüm korkusuyla yaşıyorum. Yolda yürürken, arkama bakarak gidiyorum. Öldürülmeden birileri harekete geçsin istiyorum. Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar? Evin kira kontratı da kendisinin üzerine; ev sahibine gidip, beni evden çıkarmasını söyleyip, kışkırtmış. Ev sahibi de şu an bana 'Evden hemen çık' diyor. Üstelik bekar evimdeki eşyaları birlikte sattık yenilerini buradan gelen parayla, kalanını da taksitle aldık. Evliğimiz boyunca tüm maaşımı ve nikahta takılan takıları da kendisine verdim. Takıları da bozdurup, bu borçlarımızı da desteğimle ödedik. Ancak evin erkeği olarak alınan eşyaların faturası onun adına kesilmişti. Tüm eşyaları kendisinin aldığını söyleyip, beni bir kez daha mağdur etti. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok çaresizim. Ne olur bana yardım edin."

A.M.A., ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Çiftinin boşanma davalarının Manisa 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.