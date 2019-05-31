31.05.2019 07:47
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Cani koca, tartıştığı eşini arabayla ezdikten sonra darp etti ve tabancayla bacağından vurdu

Adana'da bir kadın, kocası tarafından arabayla ezildikten sonra darp edildi ve tabancayla bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının, hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Adana'da kavga ettiği eşi Mehmet K.'nın önce hafif ticari araçla çarpıp, ardından da darp ettiği ve tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen Hacer K., tedavi altına alındı. Mehmet K. ise eşini getirdiği hastanede gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Hacer K. ve Mehmet K. çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartıştığı eşine sinirlenen Mehmet K., iddiaya göre, kadına önce hafif ticari aracıyla çarptı, sonra da darp edip tabancayla bacağından vurdu.

KENDİSİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN OĞLUNU DA DÖVDÜ

Bu sırada olay yerinde kendisine engel olmaya çalışan oğlunu da darp eden Mehmet K., yaralı eşini aynı araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Hacer K.'nın sağ bacağında kırık ve kurşun yarası bulunduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Mehmet K., ise polise gelen ihbar doğrultusunda hastanede polisler tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Cani koca, tartıştığı eşini arabayla ezdikten sonra darp etti ve tabancayla bacağından vurdu
Kaynak: DHA
Seyhan, kavga, Mehmet K, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (4)
İBRET: adalet olsa o adama da aynısını yaparlar.
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KİMMİ: niye bazı kocalar bu kadar sinirli acaba kafada problemmi var??
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KAAN: Ölmüş kediye bıçak çeken adanalı kadınına sahip çıkamaz ama ona gücü yettiğinden yüreksizliğinin korkaklığının hezeyanıyla sergilemiş olduğu adi davranışlar delikanlı adanalı hareketi vay be!
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YENİ MALATYASPORLU: SERBEST KALACAK. ADALET YOK
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