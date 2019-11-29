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Eşine şiddet uygulayan çalışanın maaşının yarısı şiddete maruz kalan kadına veriliyor

Beylikdüzü'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panelde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kadın dostu kent oluşturmak için yerel yönetimler olarak en başta işe kendimizden başlamalıyız.

29.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:28Eşine şiddet uygulayan çalışanın maaşının yarısı şiddete maruz kalan kadına veriliyor
'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panelde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kadın dostu kent oluşturmak için yerel yönetimler olarak en başta işe kendimizden başlamalıyız. Beylikdüzü Belediyesinde 'Eşine şiddet uygulayan çalışanların maaşının yarısı kesilerek, şiddete maruz bırakılan kadına verilir' ilkesi uygulanmaktadır" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde panel düzenledi. "Kadın Politikaları ve Beylikdüzü" konulu panelde; devletin kadınlara tanıdığı haklar, kadın politikaları ve Beylikdüzü Belediyesinin konuyla ilgili yaptıkları ve yapacakları konuşuldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Pelin Batu'nun üstlendiği panele Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları, müdürlük bünyesinde hizmet alan kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kadınların yaşam koşullarını iyileştirmek zorundayız"

Panelde katılımcılara seslenen Başkan Mehmet Murat Çalık, "Kadınlara nitelikli, ucuz veya bedelsiz hizmetler sunmamız gerekiyor. Çünkü biz bunu yapmadığımızda, kadınların sırtındaki yük artıyor. Örneğin, yaygın kamusal çocuk bakım hizmeti olmayan bir kentte, çocuğunu kreşe bırakamayan bir kadının ücretli iş gücüne veya hayata katılması güçleşiyor. Biz bu nedenle, Beylikdüzü'nde her mahalleye bir kreş yapma hedefiyle yola çıktık. Geçtiğimiz günlerde Kavaklı ve Marmara Mahallelerimizin kesiştiği bir noktada ilk kreşimizin yapımına başladık. Belediyeler, yeterli ve ucuz çocuk bakımı olanakları oluşturmakla, temel sağlık hizmetlerini her mahalle için erişilebilir kılmakla yükümlü. Bu nedenle Beylikdüzü Belediyesi olarak bu yükümlülüğümüze uygun hizmetler geliştirmeyi birincil önceliklerimiz arasında görüyoruz. Kadınların yaşam koşullarını iyileştirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Eşine şiddet uygulayan çalışanların maaşının yarısı, şiddete maruz bırakılan kadına veriliyor"

Paneldeki konuşmasında Beylikdüzü'nde kadının yeri ve kadın politikalarına değinen Çalık, "Belediyeler her şeyden önce, kadınların güvenle başvurabileceği Danışma/Dayanışma Merkezleri açmalılar. 8 Mart 2018'de açtığımız Kadın Da(ya)nışma Merkezimiz, duygusal, psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet gören kadınlara destek sağlıyor. Merkezimizde, psiko-sosyal destek hizmetleri, hukuki danışmanlık, telefonla danışmanlık ve ekonomik desteklere yönlendirme gibi hizmetler veriliyor. Şiddetten uzaklaşmak isteyip de nereye başvuracağını bilmeyen kadınlar için bir kapı olan merkezimiz, danışanları arasında kesinlikle dil, din, etnik köken, sınıf, yaşam tarzı, yasal statü, yaş, meslek ve engellilik durumuna bağlı ayrımcılık yapmadan, çözüm odaklı çalışıyor. Kadın dostu kent oluşturmak için yerel yönetimler olarak en başta işe kendimizden başlamalıyız. Beylikdüzü Belediyesinde 'Eşine şiddet uygulayan çalışanların maaşının yarısı kesilerek, şiddete maruz bırakılan kadına verilir' ilkesi uygulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Devlet politikaları ve yasaların kadınlara verdiği hakları katılımcılarla paylaşan Avukat Avukat Selin Nakıpoğlu ise panelde, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayarak faydalı bilgiler aktardı. - İSTANBUL

Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: İHA

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