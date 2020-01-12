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Eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olması

Gaziantep Valiliği, eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olmasına ilişkin, konunun kolluk kuvvetleri tarafından takip edildiğini bildirdi.

12.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:48Eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olması
Valiliği, eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olmasına ilişkin, konunun kolluk kuvvetleri tarafından takip edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "E.B'nin kocasından şiddet gördüğü, kocaya uygulanan elektronik kelepçe süresinin 25 Ocak'ta dolacağı ve bu nedenle kadının öldürülme korkusu yaşadığı" yönünde basında çıkan haberlere ilişkin inceleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan incelemede, bahse konu kadın hakkında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı, akabinde Gaziantep 1. Aile Mahkemesi tarafından 3 ay süreli elektronik kelepçe uygulaması yapıldığı anlaşılmıştır. Konu kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmekte olup, elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir."

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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