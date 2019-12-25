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Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak

Tunceli'nin komünist belediyesi, Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası Tüm Bel-Sen ile kadına şiddet uygulayan kişilerin belediyenin sosyal haklarından yararlanmasını engelleyen sözleşmeyi imzaladı.

25.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:22

Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.

KOMÜNİST BAŞKAN İMZALADI

Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediye çalışanlarına yönelik sözleşme imzalandı. Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.

Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak

Tunceli, Politika


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