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Karısına yaptıklarını duyunca eniştesini kurşuna dizdi! "Namus için yaptım"

Eskişehir'de, karısını taciz ettiği iddiasıyla eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren adam, "Namus için vurdum" dedi.

06.10.2019 11:58

Eskişehir'de eniştesini pompalı tüfekle 5 el ateş ederek öldüren Yunus Ö. adliyeye sevk edildi. Yunus Ö. basın mektuplarının sorusuna "Namus için vurdum" yanıtını verdi.

ENİŞTESİNE 5 EL ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref S. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle eniştesini 5 el ateş ederek öldürdü. Sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.'yü tüfeği ile birlikte yakaladı.

"NAMUS İÇİN VURDUM"

Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının 'Neden vurdun?' sorusuna zanlı, "Namus için vurdum" yanıtını verdi.

Karısına yaptıklarını duyunca eniştesini kurşuna dizdi!

Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(19)
AKŞAMSETTN BASTIBACAKGİLLİER:cinayet olmayan tek il artvin
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UCUBE:Tek taraflı savunma olmaz, namus için vurdun iyi güzel peki ne namussuzluğunu gördün? Karısı neden konuşmamış. . . ;)))
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DEN. DEV.:Helal olsun keşke buna gerek kalmadan hukukta yeterli cezayi görse
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FIRAT:YA YALANSA , ÖYLE DEĞİL BAŞKA BİR SEBEPSE . HEMEN HÜKÜM VERMEYİN , SONRA HESABI AĞIR OLUR.
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9 2
ADANALI:iyi yapmış helal olsun mıllette namus kalmamış derdim afferim susmaya devam etse kimbilir eniştesi karısına sahip olacaktı sonra olan kadına olacaktı ve bundan kimsenin haberi bile olmayacaktı helal olsun
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MİSAFİR:Merak etme teleskop namus için kşmseyi sahip çıkacak diyorsan bir erkek sinek bile yaklaşamaz yanına korkudan...........
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0 1
TELESKOP:Adanali simdi o icerdeyken karisina kim sahip cikacak?
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14 31
ENGİN:namus için vurana hapis en fazla 6 ay olmalı üstüne para verilmeli böyle adamlar kalmadı alayı. . . .
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OLMAZ ÖĞLE06:ADAM SANA GICIK NAMUSUMA BAKTI DEYİP GELİP VURDU SONRADA KARIMA BAKTI DEDİ NOLACAK
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