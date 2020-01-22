EŞİNE YUMRUK ATARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLMAKLA SUÇLANAN KOCAYA 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

GAZİOSMANPAŞA'da yaklaşık iki yıl önce diyaliz hastası eşini yumruklayarak önce ağır yaraladığı, daha sonra da ölümüne neden olduğu için iki kez tutuklanan Erkan Dursun'un yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Erkan Dursun hakkında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eylemi nedeniyle ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erkan Dursun getirildi. Duruşmada savcı, sanığın eşini darp ettiği, ölümün darp sonucu gerçekleştiğini, eylem sırasında herhangi bir silah kullanmadığı, maktülün ölümün tedavi sürecinden sonra gerçekleştiğini, bu nedenle "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrarladı.

"SUÇSUZUM"

Sanık Erkan Dursun son savunmasında, "Hastaneye yürüyerek gittiğimizde eşimin hiçbir şeyi yoktu. İki çocuğum vardır. Tutuklu olduğum için mağdur durumdalar, bu nedenle tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi. Sanık Erkan Dursun son sözünde ise "Suçsuzum" dedi. Dursun'un avukatı Mustafa Yıldız ise "Olaydan iki gün sonra böbrek yetmezliğiyle ilgili hastaneye gitmişlerdir. Kızı Büşra da ifadesinde 'Kavga olsaydı sesler duyardım. Böyle sesler yoktu' demiştir" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanık Erkan Dursun hakkında eşine karşı "Yaralama" ve "Kasten öldürme" suçlarından iddianame düzenlenmişse de "Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçunun sübut bulduğunu belirterek önce 1 yıl hapis verdi. Suçu eşine karşı işlemesi nedeniyle cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran heyet, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eylemi nedeniyle ölüme sebebiyet verdiğini belirterek sanığa 13 yıl hapis cezası verdi. Duruşmalardaki iyi halini dikkate alan heyet, sanık Erkan Dursun'u sonuç olarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen ceza dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ilk iddianamede, sanık Erkan Dursun'un 30 Temmuz 2017 tarihinde eşi Esengül Dursun'a yorganları düzensiz yerleştirdiği için yumruk vurduğu ve Dursun'un kafasını dolaba çarparak yere düştüğü, eşi yerde olduğu sırada iki yumruk daha attığı belirtiliyordu. Adli tıp raporuna göre Esengül Dursun'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydediliyordu. Esengül Dursun hastanede verdiği ifadesinde de eşinin kendisine yumruk atması üzerine yere düştüğünü, aldığı darbenin etkisiyle 10-15 dakika hiç hareket etmediğini, sonrasında da çok fazla baş ağrısı olduğunu belirterek eşinden şikayetçi olmadığını söylediği anlatılmıştı. Erkan Dursun da eşine yumruk attığını kabul ederek "Bir anlık sinir ile darp ettiğim için pişmanım" demişti. Sanık Dursun, 2 Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmıştı. Hakkında "Kasten yaralama" suçundan Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Esengül Dursun ise 28 Ağustos 2017'de hayatını kaybetmişti. Erkan Dursun, dava devam ederken 5 Aralık 2017'de tahliye edilmişti. Ancak ölümün kafa travmasına bağlı olarak gerçekleştiğine ilişkin adli tıp raporunun gelmesinin ardından 14 Mart 2019'da yeniden tutuklanmıştı. Bu arada Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeni bir iddianame hazırlamıştı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen yeni iddianame, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

KIZI TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ

Sanık Erkan Dursun önceki duruşmalarda da "Kesinlikle maktüle karşı darpta bulunmadım. Ona karşı kötü bir davranışım olmadı" diyerek suçlamayı reddettmişti. Dursun'un kızı Tuğba Dursun tanık olarak verdiği ifadesinde, "Kesinlikle babamın anneme vurması söz konusu değil. Aralarında problem yoktu" demişti. Sanığın babası Ahmet Dursun ve bacanağı Mehmet Ertaş da, ölümün ameliyattan kaynaklandığını düşündüklerini söylemişlerdi.