Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası
KAYSERİ'de, eşi Merve Z.'yi (35), 10 gün ara ile 2 kezdövdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Hac C. (42), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.
09.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:45
KAYSERİ'de, eşi Merve Z.'yi (35), 10 gün ara ile 2 kez
dövdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Hac C. (42), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.5 çocuk babası Ahmed El Hac C., geçen yıl eylül ayında, eşi Merve Z.'yi, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki evlerinde 10 gün arayla 2 kez dövdü. Yaşadığı şiddete dayanamayan kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan El Hac C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El Hac C., hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.EŞİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ahmed El Hac C. ile şikayetçi eşi Merve Z. hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Ahmed El Hac C., "Aramızda kavga oldu. Bir ya da iki kez itekledim, yere düştü. Küpesinden çekmedim, kendi takıldı. Kemerle de dövmedim, suçsuzum" dedi.Merve Z. ise şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, "Eşim beni dövmedi, sadece itekledi. Barıştık, şikayetçi değilim" diye konuştu.Mahkeme, Ahmed El Hac C.'yi, 'yaralama' suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırıp, cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde erteledi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı