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Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, kaçarken "eşimi öldürdüm, ne kadar yerim" diye sormuş

Bir süredir ayrı yaşadığı eşini bıçakla ağır yaralayan şahıs, İstanbul Emniyeti tarafından kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Şahsın kaçarken bir banka görevlisine "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım?" diye sorduğu öğrenildi.

19.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:04

Bir süredir ayrı yaşadığı eşini 17 yerinden bıçaklayan Mehmet K. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla kurulan özel ekip tarafından gözaltına alındı.

17 YERİNDEN BIÇAKLADI

Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'nda dedesinin evinde kalan Süheyla K. (20), kocası Mehmet K. (24) tarafından bıçaklandı. Durumu gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine verdi. Ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süheyla K'nin, 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı tespit edildi.

Şüphelinin kaçması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine özel ekip kurulması için talimat verdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesini alan polis, zanlının belediye otobüsüyle Pendik'e gittiğini tespit etti. İlçede yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan Mehmet K. emniyete getirildi.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM NE KADAR YERİM?"

Çiftin Sivas'ta yaşadığı, Süheyla K.'nin bir süredir eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Kartal'daki dedesinin evine yerleştiği, zanlının bugün İstanbul'a gelerek eşini takip ettiği öğrenildi.

Mehmet K'nin, kaçarken elleri kanlı bir şekilde bir bankanın güvenlik görevlisinin yanına gittiği ve "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım?" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, kaçarken

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Mehmet K, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (1)
KÖYLÜ: Ne evlenin ne de bıçaklayın ne de hapse girin arkadaş bekarlık sultanlıktır biz eşşek miyiz bu yaşa kadar bekar geziyoruz.
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