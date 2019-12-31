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Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hapisten izinli olarak çıkan ve karısını 20 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:19 Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı
'nın ilçesinde hapisten izinli olarak çıkan ve karısını 20 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkan ve firar ederek Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde oturan eşi Gülten K.'yı 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan A.K. isimli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine getirildi.

Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan A.K. (30), Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Turgutlu, İstanbul, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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