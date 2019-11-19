Eşini 3 ay önce kaybettikten sonra intihar eden kadın, toprağa verildi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, 3 çocuk annesi Yağmur Ç. (32), evde kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Çocukları tarafından asılı bulunan Yağmur Ç.'nin eşi Gökhan Ç.'nin 3 ay önce dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. 3 kardeş, anneleri Yağmur Ç.'yi iple asılı hareketsiz halde buldu. Çocuklar, komşuya giderek durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yağmur Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur Ç.'nin cesedi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Bu arada, Yağmur Ç.'nin eşi Gökhan Ç.'nin 3 ay önce darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.