EŞİNİ 3 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI... BAŞINDA BEKLERKEN SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ DEMİŞ

AVCILAR'da dün 1 çocuğunun annesi, 5 yıllık eşini sokakta 3 kez sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Deniz B.'nin bugüne kadar uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

17.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:50
AVCILAR'da dün 1 çocuğunun annesi, 5 yıllık eşini sokakta 3 kez sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Deniz B.'nin bugüne kadar uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Deniz B'nin; bıçakladığı eşinin başında bir süre beklerken Sen daha ölmedin mi dediği öğrenildi.
Olay, Firuzköy Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Öznur B., ile eşi tartışmaya başladı. Öznur B. tartışma sırasında eşinin elinde siyah renkli bir bıçak görünce kapıyı açarak sokağa kaçtı. Kaçmak isteyen eşini Talk Sokak'ta durdurmaya çalışan Deniz B., onu sırtından ve kolundan 3'er kez bıçakladı. Bir anda kanlar içerisinde kalan kadının ifadesine göre başında Sen daha ölmedin mi diyerek bir süre bekleyen şüpheli, kaçmak isterken bağırma seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi o sırada orada olan ve izinli olduğu belirtilen bir hemşire yaptı. Ambulansla Küçükçekmece'deki hastaneye kaldırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi.
5 SUÇ KAYDI OLAN ÖFKELİ EŞE SOKAĞA ÇIKMA CEZASI
Avcılar'da 5 yıl önce Öznur B. ile evlenen ve bir çocukları olan ve berber dükkanı bulunan Deniz B.'nin bugüne kadar uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Avcılar Asayiş Büro'da sorgulanan ve bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliye, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket ederek dışarı çıkmak suçundan da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası da uygulandı.
Çiftin henüz 3 yaşındaki çocukları, yakınlarına teslim edildi. EŞİNİ 3 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI... BAŞINDA BEKLERKEN SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ DEMİŞ

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, Avcılar, Güncel, Haber

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