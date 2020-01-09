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Eşini 3 saat boyunca kemerle döven kocaya 6 yıl hapis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne İlçesi'ne bağlı Alsancak'ta eşini kemerle döven kocaya 6 yıl hapis cezası verildi.

09.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:05Eşini 3 saat boyunca kemerle döven kocaya 6 yıl hapis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İlçesi'ne bağlı Alsancak'ta eşini kemerle döven kocaya 6 yıl hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana geldi. İzinli olduğu halde 'işe gittim' diyen eşini, ellerini elektrik kablosuyla bağlayarak 3 saat boyunca döven Cemil Gören, o anları telefona kaydetti. Olayın polise intikal etmesi sonrası Gören gözaltına alınmıştı.

Cemil Gören'in yargılanması dün tamamlandı.

ADETA İŞKENCE YAPTI

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde kararı açıklayan Yargıç Rauf Kürşad, "sanık, izinli olduğu halde işe gittiğine dair yalan söylediği gerekçesiyle eşinin ellerini kollarını elektirik kablosu ile bağlayıp, kemerle dövdü.  Daha sonra elbiselerini çıkarıp 3 saat boyunda kemerle dövdü. Cep telefonu ile olayı kayda aldı. Sanık, adeta işkence yaptı. Görüntülerde eşi  yalvarmasına rağmen eylemine devam etti" dedi.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Gören'in eşini, "polise gidersen seni öldürürüm" diye tehdit ettiğini de ifade eden Kürşad, "Aile içi veya toplumda oluşan şiddet maruz görülemez.  Mahkemelerin cayıdırıcı ceza vermesi gerekir. Bu nedenle sanağı 6 yıl hapse mahkum ettik" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne, Dünya

Kaynak: DHA

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