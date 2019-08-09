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Eşini aldatan Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntülendi

18 yıllık eşini MasterChef programında çalışan bir editörle aldatan ünlü şef Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle bir otelde görüntülendi.

09.08.2019 15:48
Eşini aldatan Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntülendi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sette çalışan bir editörle 18 yıllık eşini aldatmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle bir otelde görüntülendi.

OTELDE GÖRÜNTÜLENDİLER

2018 yılında ortaya çıkan ihanet haberlerinin ardından 2 çocuğunun annesi olan eşi Aslı Sivrioğlu ile boşanacağı beklenen Somer Sivrioğlu, editör sevgilisi Pınar ile Beşiktaş'taki bir otele gitti. İkili, otelde öğle yemeği yedikten sonra taksiye binerek uzaklaştı.

BİRLİKTE PAZARA GİTMİŞLERDİ

Somer Siviroğlu ve editör sevgilisi geçtiğimiz aylarda halk pazarında sebze alırken görüntülenmişti.

"ÇOCUKLARIMIN ETKİLENMEMESİ İÇİN SAYGI BEKLİYORUM"

Eşinin kendisini iş yerinde çalışan bir kadınla aldattığını öğrenen Aslı Sivrioğlu, yaptığı açıklamada "Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum. İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." demişti.

Somer ve Aslı Sivrioğlu

Eşini aldatan Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntülendi

Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu, Beşiktaş, Magazin

YORUMLAR (1)
SEVIL: BU AYI DA ALDATIYORSA NE DIYIM YANI KUTUP AYISIIII
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