Eşini balta ile öldüren kadın "Öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım"

Zeytinburnu'nda gece uyuyan dini nikahlı eşini balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fazilet A. ifadesinde bir gün eşi tarafından öldürüleceğini düşündüğünü söyleyerek "Daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım" dedi.



Zeytinburnu'nda dün gece saatlerinde dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i (57) uyurken kafasına balta ile vurup öldürdüğü iddia edilen Fazilet A.(28) 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Ben bu adamla bir arada yaşayamayacağımı anladım"



Nöbetçi savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fazilet A. burada tercüman aracılığı ile ifade verdi. Şüpheli ifadesinde maktulü öldürmek istemediğini söyleyerek "Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra ben yardım istedim. Daha önce defalarca kez anlaşamadık ve ayrılmamız gerektiğini söyledim o ise bunu kabul etmedi. Beni dövüyordu. Dışarı çıktığımda dahi bana baskı kurarak üzerime iftiralar atıyordu. Maktul ile 11 yıldır dini nikahlı olarak evliyiz ancak son 2 senedir ayrıyız. Bu süreçlerde maktul defalarca beni öldürmeye de çalışmıştır. Olay tarihinden 25 gün önce maktul eşim benim yine darp etmişti. Hatta maktulün abisinin gelmesi sayesinde canımı kurtardım. Abisi gelmiş olmasaydı beni kesin öldürmüş olacaktı. O günden sonra ben bu adamla bir arada yaşayamayacağımı anladım" dedi.



"Artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti"



Bir gün kendisinin dini nikahlı eşi tarafından öldürüleceğini düşündüğünü söyleyen Fazilet A. "Daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. Eğer imkanım olsaydı o öfkeyle o gün ben kendisini öldürebilirdim. Ancak bunu beceremeyeceğimi anladım. O günden sonra artık aklıma onu öldürme fikri yerleşmişti. Olaydan 3 gün öncesinde ben hasta olduğum için kendimi savunmayacağımı düşünmüş olmalı ki bana karşı zor kullanarak sahip olmaya çalıştı. Ben de istemedim ama üstüme geldi. Bende şiş vardı. Onu kullanarak karşı koydum. Sonra ben bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil diye düşündüm. Kendisini öldürmek istemedim ama kurtulmak istedim. Olay günü eve akşam 20.00-21.00 gibi geldi. Sonra kendisinin uyuduğunu anladım. Gece saat 03.00 gibi mutfakta bulunan baltayı aldım. Sadece kafasına sayısını hatırlayamadığım kadar vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını gördüm ve korktum. Komşuya gittim yardım istedim ben evde bekledim. Olay bu şekilde oldu" dedi.



"Kastı öldürme değil yaralamaktır"



Şüpheli avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını söyleyerek "Müvekkil çaresiz kaldığı süreçte kendisine karşı haksız fiil karşısında korunmak amaçlı bu eylemi gerçekleşmiştir. Müvekkilimin kastı öldürme değil yaralamaktır. Yaşadığı olumsuz durumlar karşısında sağlıklı düşünememiştir" şeklinde beyanda bulundu.



Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Fazilet A'nın 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA