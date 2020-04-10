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Eşini baltayla öldüren zanlı adliyede

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini balta ile öldürüp, saatler sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden şahıs adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:11
Eşini baltayla öldüren zanlı adliyede
Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini balta ile öldürüp, saatler sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden M.Y. isimli bir şahıs tartıştığı eşini evde bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Şahsın eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, M.Y. ve eşinin yaşadığı eve gitti. Sağlık ekipleri ile birlikte eve giren ekipler, K.Y. (36) isimli kadını hareketsizce yatarken buldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayeti itiraf eden şahıs anlattırdıkları ile kan dondurdu

Polis ekipleri evde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından evde yapılan incelemelerin ardından 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen K.Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Öte yandan gözaltına alınan M.Y.'nin polis merkezinde verdiği ifadesinde eşini saat 15.00 sıralarında baltayla öldürdüğü, 8 saat boyunca M.Y.'nin cesedinin yanında bekledikten sonra saat 23.00'te teslim olmaya karar vererek polis merkezine gittiğini söylediği öğrenildi. Yaşanan olay sırasında ise çiftin çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Cinayet zanlısı M.Y., daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Darıca, Polis, 3. Sayfa
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