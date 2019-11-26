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Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandıİZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, eşini baltayla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

26.11.2019 23:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:40
Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı
İZMİR - 'in ilçesinde, eşini baltayla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. ile henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.'yi baltayla saldırarak öldürdü.
Öte yandan, polisi arayarak kendisini ihbar eden cinayet zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir, Polis, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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