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Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kendisini aldattığını düşündüğü eşini balta ile öldürüp, saatler sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden şahıs tutuklandı.

10.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:33
Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde kendisini aldattığını düşündüğü eşini balta ile öldürüp, saatler sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf eden şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden M.Y. isimli bir şahıs kendisini aldattığını düşündüğü eşini evde baltayla öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Şahsın eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, M.Y. ve eşinin yaşadığı eve gitti. Sağlık ekipleri ile birlikte eve giren ekipler, K.Y. (36) isimli kadını hareketsizce yatarken buldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından evde yapılan incelemelerin ardından 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen K.Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Öte yandan gözaltına alınan M.Y.'nin polis merkezinde verdiği ifadesinde eşini saat 15.00 sıralarında baltayla öldürdüğü, 8 saat boyunca M.Y.'nin cesedinin yanında bekledikten sonra saat 23.00'te teslim olmaya karar vererek polis merkezine gittiğini söylediği öğrenildi. Yaşanan olay sırasında ise çiftin çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı M.Y., daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan zanlının tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Darıca, Polis, 3. Sayfa
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