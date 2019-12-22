Haberler » Güncel » Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu - Haber

Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu

Bahçelievler'de Cezayir uyruklu bir adam, eşini bıçaklayarak öldürdü.

22.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:27
'de uyruklu bir adam, eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayan adam, suçunu itiraf ederek teslim oldu.
Olay, saat 07.00 sıralarında Bahçelievler Fetih 1 Sokak'ta 5 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cezayir uyruklu Rached Hıchem (42), kuaför olan eşi Mazouzı Fatıha (52) ile iş bulması konusunda tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeli koca,masanın üzerinde bulunan bıçakla eşine saldırdı. Bıçak darbelerinin hedefi olan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kocası evden dışarıya çıktı. Sabah saatlerinde polis ekiplerini arayan cani koca, karısını öldürdüğünü belirterek ekiplerle birlikte olayın gerçekleştiği eve gitti. Olay yerinde karısını öldürdüğünü itiraf eden koca, gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mazouzı Fatıha'nın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Cezayirli kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kadının ölüm haberini alan çevredeki arkadaşları gözyaşı döktü. Tabutuna sarılan arkadaşları sinir krizi geçirdi.
(Ufuk Kıvık/İHA)
Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu

Bahçelievler, Cezayir, Kuaför, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:07   DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Haber
14:07   ODTÜ'de şekil değiştirebilen uçak kanadı yapıldı - Haber
14:07   Bahçelievler'de cinayet - Haber
14:06   BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU (Kadının fotoğrafıyla) - Haber
14:01   Bursa'nın genç starları belli oldu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 14:11:39