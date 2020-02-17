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Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

17.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:24
'nin ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar'da ikamet eden Ziya P, sabaha karşı eşi Özlem P. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P, eşini bıçakla yaraladı.
Ziya P, olayın ardından evden uzaklaşırken, çevredekilerin vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Özlem P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polisi arayan Ziya P, bulunduğu yerden kendisini teslim almalarını istedi. Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İki çocuk annesi Özlem P'nin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özlem P'nin cenazesinin yarın Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Cumayeri, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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