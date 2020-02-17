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Eşini bıçakla öldüren koca, adliyeye sevk edildi

Eşini bıçakla öldüren koca, adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR'de kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ferhat F. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:54
Eşini bıçakla öldüren koca, adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR'de kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ferhat F. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize F., dün iddiaya göre kıskandığı eşi Ferhat F. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat F., eşini bıçaklayıp ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat F.'yi gözaltına alırken, Hafize F. ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize F., kurtarılamadı. Bir kargo şirketinde çalışan katil zanlısı Ferhat F., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde alınan ifadesinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.
Eşini bıçakla öldüren koca, adliyeye sevk edildi

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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