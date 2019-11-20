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Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı

Kayseri'de eşini bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatan zanlı, polisin uzun uğraşları sonucunda çıkarılarak gözaltına alındı.

20.11.2019 01:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:19
'de eşini bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatan zanlı, polisin uzun uğraşları sonucunda çıkarılarak gözaltına alındı.
İlçesi Camii Kebir Mahallesi Zihniye Caddesi'nde bir apartmanın 10. katında oturan Okan Çakır (47) ile eşi Ülkü Çakır (40) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Okan Çakır, eşini bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ülkü Çakır'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bu arada kendini eve kapatan Okan Çakır, polisin yaklaşık 30 dakikalık çabasının ardından çıkarılarak gözaltına alındı.
Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı

Kocasinan, Kayseri, Erkilet, Baykan, Güncel

Kaynak: AA


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