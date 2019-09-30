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Cinnet getiren koca eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

Sakarya'da cinnet getirdiği iddia edilen bir şahıs eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı halde bulunan çift hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.09.2019 23:40

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ikamet eden H.A. ve eşi N.A. henüz belirlemeyen nedenle tartıştı. Cinnet getirdiği iddia edilen adam önce eşini bıçakladı, ardından intihar girişiminde bulundu.

ÇİFT AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Tartışmayı duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, bıçakla ağır yaralı halde buldukları çifti Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinnet getiren koca eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(1)
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