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Eşini bıçaklayan koca intihar girişiminde bulundu

Eşini bıçaklayan koca intihar girişiminde bulunduSAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen olayda, eşini bıçaklayan koca intihar etmek istedi.

30.09.2019 23:24
Eşini bıçaklayan koca intihar girişiminde bulundu
SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen olayda, eşini bıçaklayan koca intihar etmek istedi. Hastaneye kaldırılan karı-koca'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Karapürçek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre koca H.A., eşi N.A.'yı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak ağır yaraladı. Eşini bıçaklayan H.A., bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karı koca ağır yaralı olarak ilk Akyazı Devlet Hastanesine burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Eşini bıçaklayan koca intihar girişiminde bulundu

Karapürçek, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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