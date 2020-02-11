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Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren psikolojik rahatsızlığı olan koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

11.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:08Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı
'in ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren psikolojik rahatsızlığı olan koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Manyas'ın kırsal Kalebayır Mahallesinde dün 4 çocuk annesi eşi Gülistan Ö.'ı (47) bıçaklayarak öldüren ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ergün Ö. (45) Manyas Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade sonrası tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma Ceza evine konuldu. Katil zanlısı koca Ergün Ö.'ın ifadelerinde pişman olmadığını söylediği belirtildi. Diğer yandan eşinin bıçak darbeleriyle can veren Gülistan Ö. Kalebayır Mahallesinde gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildiği açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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