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Eşini bıçaklayıp intihara kalkıştı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir şahıs önce eşini ardından kendini bıçakladı.

30.09.2019 23:20Eşini bıçaklayıp intihara kalkıştı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir şahıs önce eşini ardından kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan çiftin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Karapürçek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre koca H.A., eşi N.A.'yı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak ağır yaraladı. Eşini bıçaklayan H.A. ardından bıçağı kendine sapladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karı koca ağır yaralı olarak ilk Akyazı Devlet Hastanesine burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Ali Yıldırım/İHA)

Karapürçek, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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