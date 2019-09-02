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Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

Ankara'da, cani koca tartıştığı 17 yıllık eşini boğarak öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu.

02.09.2019 21:09

ANKARA'da, çiğ köfteci İbrahim Köksal (40), tartıştığı 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı (38) boğarak öldürdükten sonra polisi arayarak teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi'nde 274'üncü Cadde'deki Beyaz Köşk Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan çiğ köfte dükkanı işletmecisi İbrahim Köksal, iş yerini kapatıp eve geldi. Köksal, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sibel Köksal'la tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Köksal, eşini boğarak öldürdü, ardından da cansız bedeninin defalarca bıçakladı.

4 ÇOCUKLARI VAR

İbrahim Köksal, olayın ardından polisi arayıp eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Köksal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.Çiftin, 6-16 yaşları arasında 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

İbrahim Köksal, Mamak, Köşk, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (48)
VRL: Medeni kanunumuzun feministler tarafından yazıldığından eminim. Bizim kadınlarımız bu kadar hak ve özgürlüğü kaldırıp yönetecek kapasitede değiller. Ve kültürümüz, iki insan değil, iki aile evleniyor ve her kafadan bir ses çıkıyor.
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HİC.: Başkan idam istiyoruz idam.bizler artık kadınlar ölmesin istioruz.bizler artik masum çocuklara tecavüz edilip öldürülmesinler istiyoruz.Bizler artik adam gibi bir adalet sistemi istiyoruz ve mümkünse sizlere en adil şekilde işleyen o ADALETTEN bizlerde faydalanmak istiyoruz.YAZIK bu kadinlara yazik bu sokağa cikmaya korkup evde oynayan cocuklara artik hayvanlar bile sokaktA gezemiolar cunku onlar bile tecavuze ugruyorlar ülkemizde.zaten suriyelileri doldurdun ülkeme hirsizlik taciz ve daha sayamayacagim bir dolu pisliğe katlanmamiza sebeb oldun bari yazık şu kadinlarimizi cocuklarimizi bu canilerden koruyan esasli bir yasa çıkart...
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BİNGÜL TEYZE: Yazıklar olsun bir kadını daha koruyamadık
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DEDE: Allah belanızı versin be.
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ABDULLAH: İDAM Gelmedikçe Reis''e oy yok. Blöf yapmasın kimse bu milletin sabrını test etmeye kalkmasın
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HASAN: iyi yapmis helal olsun delikanli adam
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ISTANBUL: Demekki sende meğilisin öldürmeye allahım karını korusun piskopat seni
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CAN: Ins sende ayni hatta daha beterini yasayarak olursun
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GURBETCİ: Yasam sartlari cok agirlasti. Degisim sart. Türkiyede yasayan herkesin Allah yardimcisi olsun.
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VATANDAS: Cokk haklisin hayat pahaliligi burda kadini erkegi delirtti artik. Allah sonumuzu hayr etsin.
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