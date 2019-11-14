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Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

BURSA'da, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Emine Keskin'i (37) boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Keskin (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

14.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:16Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

BURSA'da, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Emine 'i (37) boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Keskin (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Keskin'e, avukatının talep ettiği 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadı.

Olay, 2017 yılının Mayıs ayında, Osmangazi'ye bağlı Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gezmeye çıkan fabrika işçisi Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ahmet Keskin, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini elleriyle boğarak, öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Ahmet Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Keskin hakkında, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten eşini öldürmek' suçundan ve çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla dava açıldı. Keskin, çocuklarına yönelik cinsel istismar suçundan görülen davada, 'delil yetersizliği'nden beraat etti.

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık Ahmet Keskin'in 'kasten eşini öldürmek' suçundan yargılanmasına ise devam edildi. Duruşmada Keskin ile çocukları ve taraf avukatları yer aldı. Önceki duruşmadan savunmasını tekrarlayan Keskin'in avukatı Mehmet Tüzün, sanık hakkında 'haksız tahrik' maddesinin uygulanarak, beraat kararı verilmesini istedi. Son sözü sorulan Keskin de "Beratimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulamayarak, sanık Ahmet Keskin'e, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.



Ahmet Keskin, Keskin, Güncel

Kaynak: DHA

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