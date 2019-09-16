Haberler » Güncel » Haber

Eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

16.09.2019 15:38Eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı
Eskişehir'de tartıştığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
H.K. adlı kadın (35) ile eşi A.K. (36) arasında Çankaya Mahallesi Cenkalp Sokağı'ndaki evlerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu A.K'nin, H.K'yi darbettiği öne sürüldü.
Omzundan yaralanarak yakınları tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan A.K. ise çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir, Çankaya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:54 Tekirdağ büyükşehir belediyesi'nde mazot vurgununa soruşturma
16:54 Didim Belediyesi'nden aşure hayrı
16:54 Şanlıurfa'da silahlı saldırı
16:53 Zonguldak'ta darp edilen gazi taburcu oldu
16:52 Erdoğan rusya devlet başkanı vladimir putin ile heyetlerarası görüştü
16:52 İsviçre'de FETÖ'cülerin iltica başvurusunda patlama
16:52 Avcılar'da sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler