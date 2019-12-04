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Eşini darp edip üzerine kaynar su döken koca yeniden gözaltında

Samsun'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan koca, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

04.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:06Eşini darp edip üzerine kaynar su döken koca yeniden gözaltında
'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan koca, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçisi S.K. (61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı. Yaralanan kadın, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca S.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcının talimatıyla bugün tekrar polis tarafından gözaltına alınan S.K., yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Uludağ, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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