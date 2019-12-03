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Eşini darp edip üzerine kaynar su dökerek yakan koca serbest bırakıldı

Samsun'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, polisler tarafından getirildiği adliyeden elini kolunu sallayarak ayrıldı.

03.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:39Eşini darp edip üzerine kaynar su dökerek yakan koca serbest bırakıldı
'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, polisler tarafından getirildiği adliyeden elini kolunu sallayarak ayrıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı. Yaralanan kadın, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca S.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca adliyeden elini kolunu sallayarak ayrıldı.

Gazetecilerin "Eşinizi neden yaktınız?" sorusuna, "Ben yakmadım, kazara oldu" diyen S.K. "Neden darp ettiniz?" sorusuna da düşük kafasını kapıya vurduğunu iddia ederek biraz alkollü olduğunu kabul etti. - SAMSUN

Samsun, Uludağ, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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