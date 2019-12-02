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Önce eşini darp etti, sonra üzerine kaynar su döküp yaktı

Samsun'da inşaat işçisi koca, 20 yıllık eşini kaynar suyla yaktı. İşten eve geldiği sırada eşiyle tartışan öfkeli koca sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü.Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

02.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:36Önce eşini darp etti, sonra üzerine kaynar su döküp yaktı

'da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen 61 yaşındaki S.K. önce eşiyle tartıştı. Ardından kaynar suyla yaltı.

KAYNAR SUYLA YAKTI

Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.

ÖFKELİ KOCA KAÇTI

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN


Samsun, Uludağ, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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