Haberler » 3. Sayfa » Haber

Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen koca, karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

01.10.2019 16:07Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen koca, karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanana koca ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre; Hacer H. ile eşi Halit H. arasında belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine eşi tarafından darp edilen Hacer H. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hacer H., tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alan Hacer H., eşi Halit H'den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Halit H. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Koca Halit H., eşini darp ettiği gerekçesi ile çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Fethiye, Polis, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:36 Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
17:35 Kayıp şahıs evinde ölü bulundu
17:32 Şemdinli 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
17:29 Yüksekova'da kova kova eroin ele geçirildi
17:27 Ankara'daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi
17:20 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
17:17 Kırıkkale'de bin dönümlük arazide anız yangını