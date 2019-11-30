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Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı

Esra Erol'da eşinden koktuğunu söyleyerek boşanmak isteyen Melahat isimli kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Melahat'in sevgilimden dediği ikinci çocuğu için yapılan DNA testinde çocuk başka birinden çıktı.

30.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:46

2 hafta önce ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Melahat isimli genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eş Ramazan B. birçok kez aldatıldığı gerçeği ile yüzleşti. Dünkü canlı yayında açıklanan ikinci DNA testi sonucuna göre ise Melahat'in sevgilisinden olduğunu iddia ettiği çocuğu da başkasından çıktı.

TEK CELSEDE BOŞANDI

İkinci çocuğa yapılan DNA sonucunu öğrenen Ramazan B. ilk çocuğu için de 6 yıllık eşinden DNA testi istedi.Açıklanan sonuca göre Melahat B.'nin iki çocuğunun babasının Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı. 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat ile tek celsede boşandı.

"İKİNCİ ÇOCUĞUM SEVGİLİMDEN"

Melahat, ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti.

"ÇOCUĞU SAHİPLENİRİM"

Çocuktan haberi olmayan Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi.

DNA SONUCU AÇIKLANINCA STÜDYO BUZ KESTİ

Dün yayınlanan programın canlı yayınında Melahat'in 2 yıl birlikte olduğu Mehmet Muhammet Güneş'in DNA testi sonucunu açıkladı. DNA testi sonucuna göre, Melahat'in ikinci çocuğunun babası Mehmet Muhammet Güneş de çıkmadı.Bu sonucu duyan Melahat ise büyük bir şok yaşadı.

"Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı"Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı

Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı

Esra Erol, 3. Sayfa, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
YUSUF TÜRK:Yeter ya milletin psikolojisini daha fazla bozmayın
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5 0
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GÜNEY:RTÜK DİYE BİR KURUM VARMI, BU YAYINI NASIL İZİN VERİYOR, BU PROGRAMLAR TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR, KAPATIN GİTSİN. . .
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DÜŞÜNCELİ:melahat durdurulamıyor şuan bu kadına selam veren bile zan altında galiba kendini tedirgin hissediyordur
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0 0
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TR:Bu nasıl insan yahuuu ? Ulan her fırsatta erkeğe laf çakan feministler nerdesiniz??
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17 0
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ADMAN:Kimsede bu kadinin cocugunun babasi olmak istemez.
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14 0
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.......................:böyle rtük ün bu kanalları daha ne çıkartıyorsunuz milletin piskolojisini bozdunuz herkesi birbirini aldatan yapınız allah belanızı versin sizin gibi kanallar yüzünden bugün bu halde bu ülke
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21 1
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ZİYAA:Rtük uyumaaaa!!! Kaldırın şu programları artık.
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18 1
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KİME NE:Böyle ahlaksız insanları gündeme getirenler de en az onlar kadar ahlaksız.
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16 0
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ADINIZI YAZIN:ALLAH HEPİNİZİ ISLAH ETSİN. . . . .
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12 0
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ÖMERSİN:sen nasıl bi fallikmişsin lan.
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11 0
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