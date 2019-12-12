Eşini döverek öldüren astsubay, meslekten ihraç edilip, mahkeme kararıyla dönmüş

BURDUR'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül Efe'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi Mehmet Efe (43) hakkında, emrindeki bir askerin annesine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı ve meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. 'Ahlaki zayıflık' maddesi uyarınca TSK'dan ihraç edilen Efe'nin, açtığı dava sonrası görevine döndüğü belirtildi.

Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık günü 2 çocuk annesi Gül Efe ile astsubay eşi Mehmet Efe arasında oğullarının doğüm günü kutlamasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Gül Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Efe, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

EŞİ TUTUKLANDI

Hastanede tedaviye alınan Gül Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Yakınları, Gül Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, astsubay eş Mehmet Efe'yi gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek ifadesi alınan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede, 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.

DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ

Mehmet Efe'nin, geçen yıl TSK Yüksek Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesi (b) bendindeki 'ahlaki zayıflık' maddesi gereğince meslekten ihraç edildiği, Isparta İdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonunda göreve geri döndüğü ortaya çıktı.

Emrindeki I.S. adlı askerin annesine WhatsApp'tan cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle görev yaptığı Burdur 58. Piyade Alay Komutanlığı'nda bölük komutanı tarafından hakkında soruşturma açılan Mehmet Efe'ye, disiplin cezası verildi. 58. Piyade Alay Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından da Efe hakkında aynı suçtan soruşturma açılarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na meslekten ihraç edilmesi teklif edildi.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ

TSK Yüksek Disiplin Kurulu, Mehmet Efe'yi, TSK Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesinin (b) bendindeki 'Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmak' maddesi gereği meslekten ihraç etti.

MAHKEME KARARI BOZDU

Mehmet Efe, bunun üzerine Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açtı. İdare Mahkemesi, TSK Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararını usulden bozarak, Mehmet Efe'nin göreve iadesine karar verdi. 2019 Ağustos ayında Burdur 58'inci Piyade Alay Komutanlığı'nda göreve başlayan Mehmet Efe'nin, daha sonra Ankara Polatlı'daki 58'inci Topçu Tugayı'na tayin edildiği, çocuklarının okulu dolayısıyla evini taşımadığı kaydedildi.