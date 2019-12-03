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Eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döken şahıs serbest bırakıldı

Samsun'da eşini önce darp edip ardından üzerine kaynar su dökerek yanmasına neden olan şahıs hakkında mahkeme kararını verdi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, "Hafif alkollüydüm. Karımı darp etmedim. Kaynar suyu yanlışlıkla döktüm" dedi.

03.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:12

'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., "Eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dedi.

DARP ETTİ, KAYNAR SU DÖKTÜ

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K. ile 20 yıllık eşi D.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

"PİŞMANIM"

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Saadettin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"NEDEN BUNLARI ALDIN" TARTIŞMASI

Saadettin K., adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. 'Neden bunları aldın' dediği için tartıştık. Pişmanım" dedi.

Eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döken şahıs serbest bırakıldı

Samsun, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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