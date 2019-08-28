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Eşini eşarpla boğarak öldüren koca tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldüren Alaaddin Karasu hakkında tutuklama kararı verildi.

28.08.2019 13:38 Eşini eşarpla boğarak öldüren koca tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldüren Alaaddin Karasu hakkında tutuklama kararı verildi.
Toros Mahallesi'ndeki bir arazide eşi Gülsüm Karasu'yu eşarpla boğarak öldürmesinin ardından teslim olduğu emniyetteki işlemleri sona eren Alaaddin Karasu, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.
Olay
Konya'nın Ereğli ilçesinde Alaaddin Karasu (36) dün, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Karasu'yu eşarpla boğarak öldürdükten iki saat sonra polise teslim olmuştu.

Karasu, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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