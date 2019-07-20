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Eşini eve dönmeye ikna edemeyince kendini bıçakladı

ŞANLIURFA'da, İbrahim G. (34) eşinin iki çocuğuyla evi terk etmesi ve geri dönmemesine öfkelenerek bıçakla kendini yaraladı.

20.07.2019 13:55 Eşini eve dönmeye ikna edemeyince kendini bıçakladı
ŞANLIURFA'da, İbrahim G. (34) eşinin iki çocuğuyla evi terk etmesi ve geri dönmemesine öfkelenerek bıçakla kendini yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G. ile eşi Hanım G. arasında maddi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Hanım G., 5 ay önce ekonomik sıkıntıların yanı sıra şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 çocuğunu da yanına alarak babaevine döndü. Sabah saatlerinde barışmak için giden İbrahim G., eşinden olumsuz yanıt aldı. Evine dönen İbrahim G., duruma öfkelenerek bıçakla kendisini karın bölgesinden yaraladı. Sesleri duyan ve komşuları tarafından kanlar içinde bulunan İbrahim G., ihbarla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Balıklıgöl, Sabah, Güncel

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