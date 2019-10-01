Haberler » 3. Sayfa » Haber

Eşini göğsünden ve boğazından bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi

Eşini göğsünden ve boğazından bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi Göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyorKAYSERİ - Kayseri'de çıkan tartışmada göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının tedavisi devam ederken olayla ilgili eşi ile birlikte 2 kişi adliyeye çıkarıldı.

01.10.2019 16:27
Eşini göğsünden ve boğazından bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi
Göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor
KAYSERİ - Kayseri'de çıkan tartışmada göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının tedavisi devam ederken olayla ilgili eşi ile birlikte 2 kişi adliyeye çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesi 180. sokak üzerinde meydana gelen olayda A.K. ile eşi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.K., göğüs ve boğazından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan S.K., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde A.K. ile birlikte olayla ilgisi olduğu öğrenilen bir kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Eşini göğsünden ve boğazından bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:48 Eve giren serçeyi elektrik teli ile boğazından astılar!
23:32 Adana'da drone'lu 'huzur ve güven' uygulaması
23:28 14 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
23:28 Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı
23:17 Yüzmek için girdiği barajda boğuldu
23:12 Eskişehir'de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyor
23:10 Eskişehir Valisi Çakacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu