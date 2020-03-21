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Eşini iple boğarak öldüren kadın ve oğlu tutuklandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde eşi İsmail Katar'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Elif Katar ile oğlu Mehmet Can Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:17
Eşini iple boğarak öldüren kadın ve oğlu tutuklandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde eşi İsmail Katar 'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Elif Katar ile oğlu Mehmet Can Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Elif Katar'ın ifadesinde, "Eve sarhoş geldi, üzerime yürüyüp dövmek istedi. Çocuklar uyuduktan sonra ipi, sızıp kalan kocamın boynuna doladım ve sıktım" dediği öğrenildi.

Olay, önceki gün Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi üzerindeki Burcu Apartmanı'nda meydana geldi. Elif Katar, gece saatlerinde eve alkollü gelen İsmail Katar ile tartıştı. Evde bulunan çiftin 3 oğlu da tartışmaya dahil olunca arbede çıktı. Elif Katar, tartışmanın ardından uyuyan eşi İsmail Katar'ı iple boğarak öldürdü.

'ÜZERİME YÜRÜYÜP DÖVMEK İSTEDİ'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elif Katar ile birlikte çocukları Mehmet Can Katar, M.K. ve K.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette eşini öldürdüğünü itiraf eden Elif Katar, "Sabaha karşı eve sarhoş geldi, küfürler edip hakaretlerde bulundu. 'Çocuklar uyuyor sessiz ol' diye uyardım. Küfür etmeye devam etti, üzerime yürüyüp dövmek istedi. Bu sırada uyanan büyük oğlum onu itti, o da sızıp kaldı. Çok sarhoştu, ayakta duramıyordu. Çocuklar uyuduktan sonra elime aldığım ipi sızıp kalan kocamın boynuna doladım ve sıktım" dedi.

Elif Katar ve çocukları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elif Katar ve büyük oğlu Mehmet Can Katar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer çocukları serbest bırakıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜ

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Can, Keçiören, Katar, Güncel

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