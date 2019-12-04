Haberler » Güncel » Eşini kaynar suyla yakan koca bu kez tutuklandı - Haber

Eşini kaynar suyla yakan koca bu kez tutuklandı

Samsun'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan koca, yeniden gözaltına alınarak bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:45Eşini kaynar suyla yakan koca bu kez tutuklandı
'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan koca, yeniden gözaltına alınarak bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K. (61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı. Yaralanan kadın, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.
Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca S.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcının talimatıyla bugün tekrar polis tarafından gözaltına alınan S.K., yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından bu kez tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(İHA)

Samsun, Uludağ, Canik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:25 Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de parkur rekoru kırdı - Haber
19:24 Mehmetçik'ten Pınar bebeğe ziyaret - Haber
19:21 Spor İstanbul'dan Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
19:20 Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu) - Haber
19:15 Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:28:28