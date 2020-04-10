Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Kiraz Y.'yi (36) boynuna balta ile vurarak öldüren Mustafa Y. (43) adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:23
Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Kiraz Y.'yi (36) boynuna balta ile vurarak öldüren Mustafa Y. (43) adliyeye sevk edildi. Mustafa Y. ifadesinde, eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.

Olay dün öğle saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşandı. Tersane işçisi Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Mustafa Y. yatak arasına sakladığı baltayı alıp, eşinin boynuna vurdu.

Kiraz Y. olay yerinde yaşamını kaybetti. Mustafa Y. ise talihsiz kadının cesedini, koltuğun

altındaki sandığa koydu. En büyüğü 13 yaşında olan 3 çocuğunun odalarında olduğu sırada annelerini öldüren Mustafa Y., kanları temizledi. Gece yarısı da polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polisin bulduğu ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Mustafa Y. ifadesinde, telefonla bir kişiyle konuşurken duyduğu eşini, kendisini aldattığından şüphelenip öldürdüğünü anlattı. Mustafa Y. emniyetteki işlemlerin ardından 'kasten öldürme' suçundan Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Darıca, Kiraz, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:05: Koronavirüs dinlemediler, mühürlenen iş yerinde sanal kumar oynarken yakalandılar - Haber 13:04: Mardin'de 3 mahalle karantinaya alındı - Haber 13:04: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar sürüyor - Haber 13:03: Bakkalın veresiye defterini borçları ödeyip, yakan imam: Amacımız yardım etmek - Haber 13:03: Lapseki'de sosyal mesafeli çelenk töreni - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler