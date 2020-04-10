Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş (2)
TUTUKLANDIKocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini balta ile öldüren Mustafa Yıldırım, sevk edildiği adlieyede, nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
10.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:37
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini balta ile öldüren Mustafa Yıldırım, sevk edildiği adlieyede, nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Mustafa Yıldırım, Darıca, Güncel