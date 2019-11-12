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Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'de, eşine ait olan güzellik merkezine sürekli gelen erkek müşteriyi kıskanan koca dehşet saçtı. Kıskanç kocanın pompalı tüfekle vurması sonucu ağır yaralanan müşteri, olay yerinde hayatını kaybetti.

12.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:57

'in ilçesinde bir güzellik merkezinde kıskançlık krizi iddiasıyla gerçekleşen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 sokakta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Y., eşi S.Y.'ye ait olan güzellik merkezine sürekli gelip bakım yaptıran Mehmet Özkan'ın bir daha merkeze gelmemesini isteyerek eşiyle tartıştı. Mehmet Özkan'ın eşinin iş yerine bir kez daha geldiğini öğrenen Hasan Y. kıskançlık krizine girdi. Eşine ait iş yerine gelen Hasan Y. burada Mehmet Özkan'ı pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Vücuduna saçmalar isabet eden Mehmet Özkan ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mehmet Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme Ekibi, silahlı saldırının gerçekleştiği iş yerinde incelemeler yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri Hasan Y.'nin cinayeti gerçekleştirdikten sonra bir otomobil ile kaçtığını tespit etti. Ekipler Hasan Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Özkan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
DADAS:Ölen suçludur niye bir daha geldinki akıllı ol millet bunalimda aman haa.
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YUNUS:Madem karisinin gúzellik Merkezi var olacaklarida hesaba katmaliydi, Burda ölenin hic bir Sucu yok , koca ve fitnelik yapan kadinda görúyorum
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ADİL YARGIÇ:Bence soruşturmaya gerek yok gömün gitsin.
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AHMAT:Helal olsun adama namusuna sahip çıkarak vurmuş
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CEM:altap herif insan öldürmek en büyük namussuzluktur
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