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Eşini öldürdü polise teslim oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla öldürdükten sonra polise teslim oldu.

03.11.2019 18:36Eşini öldürdü polise teslim oldu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Altıok Mahallesi 601. Sokak'taki evinde Hasip A. (65), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Muteber A. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hasip A, eşini bıçakladı ve ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunda 20 bıçak darbesi bulunan Muteber A.'nın öldüğünü belirledi.
Hasip A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güncel

Kaynak: AA

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