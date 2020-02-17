Haberler » Güncel » Eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haber

Eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de kavga sırasında eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

17.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:33
'de kavga sırasında eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ferhat F. (26), ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlı, adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarının cinayetin sebebini sorması üzerine "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü." yanıtını verdi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ferhat F. tutuklandı.
Erenköy Mahallesi'nde bir evde yaşayan Ferhat F. ile eşi Hafize F. (35) arasında dün "kıskançlık" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Bıçakla ağır yaralanan Hafize F, yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Ferhat F. ise ekiplerce gözaltına alınmıştı.
Eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, kavga, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
17.02.2020 16:02:30