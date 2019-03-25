Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Mersin'de Yakalandı

Antalya
'da geçen hafta karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Mersin
'in Tarsus
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 18 Mart'ta Antalya'nın Kepez
ilçesinde eşi Nihal Işıldar'ı (37) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan Özcan Işıldar (46), Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekiplerince ilçede gözaltına alındı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin "kasten öldürme" suçu dahil 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu, ayrıca zanlının 1991 yılında da eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı belirlendi.
Tarsus, Antalya, Mersin, Güncel
Kaynak: AA